Росіяни протягом суботи, 2 липня, тричі обстріляли Шосткинський район Сумської області.
За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, під мінометний обстріл росіян потрапили дві громади.
Зокрема, по Шалигінській громаді ворог стріляв двічі, вранці та ввечері: після 08:00 було зафіксовано 12 прильотів, а близько 21:00 - ще 14 прильотів.
Також 5 прильотів з міномета після 14:00 зафіксовано по Есманській громаді.
Як повідомляв УНІАН, протягом 1 липня росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини. Уламком російського снаряду було поранено жінку, яка працювала на городі, коли почався обстріл.