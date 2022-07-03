Під мінометний обстріл з боку Росії потрапили дві громади Сумської області.

Росіяни протягом суботи, 2 липня, тричі обстріляли Шосткинський район Сумської області.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, під мінометний обстріл росіян потрапили дві громади.

Зокрема, по Шалигінській громаді ворог стріляв двічі, вранці та ввечері: після 08:00 було зафіксовано 12 прильотів, а близько 21:00 - ще 14 прильотів.

Також 5 прильотів з міномета після 14:00 зафіксовано по Есманській громаді.

Як повідомляв УНІАН, протягом 1 липня росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини. Уламком російського снаряду було поранено жінку, яка працювала на городі, коли почався обстріл.

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