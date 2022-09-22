Вже відомо, що п'ятеро людей отримали поранення.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами, загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ворог зранку завдав ракетного удару по обласному центру. Знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого. Вічна пам’ять та співчуття рідним та близьким. П’ятеро поранено. Інформація уточнюється", - написав Старух.

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Згодом в Офісі президента України повідомили, що РФ вдарила по Запоріжжю та передмістю 9 ракетами. Під завалами залишилися люди, рятувальна операція триває.

"Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки", - розповіли в ОП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти вранці завдали удару по Запоріжжю, деякі райони залишились без світла.

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