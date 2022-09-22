Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Російські окупанти завдали чергового удару по Запоріжжю. Зранку у місті та області було оголошено повітряну тривогу. А згодом стало відомо, що рашисти поцілили по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується", - написав він.

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Старух закликав мешканців міста дотримуватись правил повітряної тривоги. Важливо не виходити з укриттів та дочекатися "відбою" тривоги. Також не варто фотографувати місця "прильотів" та чіпати небезпечні предмети, адже ворожі снаряди можуть вибухнути.

Раніше ворог не один раз атакував Запоріжжя. УНІАН вже повідомляв, що учора Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Рашисти поцілили в об’єкти інфраструктури.

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