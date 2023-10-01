Окупанти намагаються примусити людей взяти російський паспорт.

Російські окупанти продовжують вдаватися до шантажу для того, щоб примусити українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорти РФ. Цього разу загарбники вирішили припинити надавання людям медичних послуг.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що з 2024 року окупанти планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як "іноземців".

"Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги, крім екстреної допомоги. Отримати поліс у РФ можна лише за наявності червоної макулатури. Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство ізольованої країни-терориста", – наголосили в ЦНС.

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Паспортизація на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти намагаються примусити якомога більше людей на тимчасово окупованих територіях України отримати паспорт РФ. Оскільки люди не сильно хочуть їх брати, росіяни вдаються до різноманітних "трюків", шантажуючи місцеве населення.

Раніше мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров наголошував, що отримання російського паспорта для мешканців захоплених територій – "це не право, це спосіб виживання". За його словами, доходить до того, що росіяни "вивозять жителів за межі населеного пункту і змушують рити могилу", аби примусити взяти паспорт держави-агресорки.

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