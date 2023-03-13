Також у місті російські окупанти шукають партизанів.

У Запорізькій області російські загарбники продовжують знущатися над мирним населенням України: на цей раз у городян збираються просто "віджимати" квартири. Нагадаємо, що минулого місяця окупанти навіть відкрили вогонь по місцевій групі пенсіонерів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. За його словами, свій план із захоплення майна окупанти готують для жителів Бердянська.

"Окупанти в Бердянську готуються віджимати квартири і шукають партизанів", - повідомив він.

Зокрема, російські загарбники оголосили про "планові огляди житлового фонду" в курортному місті, заявив мер.

"Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджимання майна", - додав Федоров.

Він зазначив, що такі огляди дозволять загарбникам: виявити квартири, власники яких виїхали, і заселити туди окупантів або колаборантів (як це відбувається в Мелітополі); рапортувати про знайдені "схрони", організовані самими ж загарбниками; тероризувати і залякувати місцевих жителів, звинувачуючи їх у співпраці з силами опору.

Окупанти влаштовують рейди у Бердянську

Відзначимо, що поки що війська РФ відчувають себе досить "вільно" на території тимчасово окупованого Бердянська, попри новини про можливий весняний контрнаступ з боку ЗСУ.

9 березня стало відомо, що російські солдати організували справжні рейди по місту. Їх головна мета - остаточно залякати українців і не дозволити їм вивчати українську мову вдома.

Зокрема, окупанти "нишпорили" по будинках громадян, щоб знайти комп'ютери та іншу техніку, яка дозволила б українським дітям вчитися.

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