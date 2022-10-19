В даний час на місці прильотів працюють енергетики.

Росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок чого багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - зазначив він.

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За даними Вілкула, на місці прильотів працюють енергетики.

Також він додав, що "якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води".

"Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", – додав Вілкул.

Ворожі атаки на Кривий Ріг

Окупанти постійно обстрілюють Кривий Ріг. Так, в ніч на 15 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, усі вони були збиті. 17 жовтня РФ вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. На місці сталася пожежа, руйнування були масштабними.

Після цього окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область ракетами. ППО збила три з них, а одна влучила по інфраструктурі.

А 18 жовтня окупанти знову атакували Кривий Ріг. Вибухи були чутні у північній частині міста.

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