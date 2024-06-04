Минулої доби армія ворога на півдні зменшилася на 121 солдата.

На Придніпровському та Оріховському напрямках підрозділи ЗСУ уразили 35 одиниць озброєння та техніки російської армії, серед них – рідкісна радіолокаційна станція "Репейник", вартість якої близько 100 тис. доларів. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Минулої доби, завдяки роботі підрозділів ЗСУ, ворог втратив 35 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них – рідкісна станція РЛС "Репейник", постачання якої почалися у російські війська у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Також уражено реактивну систему залпового вогню "Град", танк, 10 гармат, три міномети, 10 одиниць автобронетехніки, два розвідувальні БпЛА, станцію РЕБ, два мотоцикли та чотири човни. Знищено три польові пункти боєпостачання та п’ять спостережних пунктів.

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Крім того, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 121 особу.

За даними військових, на Оріхівському напрямку окупанти вчора здійснили шість штурмів, а на лівобережжі Дніпра, зокрема, в районі населеного пункту Кринки – п’ять. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

Що відомо про російську РЛС "Репейник"

Переносна радіолокаційна станція "Репейник" допомагає окупантам виявляти та супроводжувати надмалі повітряні цілі, зокрема дрони, у секторі сканування 360 градусів, на відстані до 15 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год. Дальність подавлення засобом РЕБ становить 1,5 км.

Окрім безпілотників станція може виявляти транспортні засоби та людей.

Дану РЛС росіяни почали постачати у війська у 2022 році. Її вартість становить близько 100 тисяч доларів.

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