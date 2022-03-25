Інформація про загиблих та постраждалих встановлюється.

Окупанти завдали два ракетних удари по військовій частині у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

"Орієнтовно 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини", - сказано у повідомленні.

Інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється.

Також внаслідок влучення ракет виникло два осередки пожежі.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Дніпра, внаслідок чого було поранено одну людину. За даними слідства, близько 03:00 15 березня збройні сили РФ здійснили черговий цілеспрямований ракетний обстріл міжнародного аеропорту Дніпра. Внаслідок цього була зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.

А 11 березня окупанти по об'єктах у Луцьку, Дніпрі, Івано-Франківську випустили крилаті ракети бомбардувальниками Ту-95МС Повітряно-космічних сил РФ.

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