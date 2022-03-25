Російські військові поцілили по одній з військових частин на околиці міста Дніпро ввечері четверга.
Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, два ракетних удари було завдано близько 22:38.
Внаслідок ракетних ударів суттєво зруйновані будівлі частини. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
Влучення ракет спричинило дві пожежі. Якими саме ракетами окупанти завдали удару наразі не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню "Град" на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено. За даними слідства, 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні.
Крім цього, раніше російські війська завдали ракетних ударів по місту Павлоград, зруйнувавши залізницю.
Також 15 березня збройні сили РФ здійснили цілеспрямований ракетний обстріл міжнародного аеропорту Дніпра. Внаслідок ракетного обстрілу аеропорту у Дніпрі було поранено одну людину.