Влучення ракет спричинило дві пожежі.

Російські військові поцілили по одній з військових частин на околиці міста Дніпро ввечері четверга.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, два ракетних удари було завдано близько 22:38.

Внаслідок ракетних ударів суттєво зруйновані будівлі частини. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Влучення ракет спричинило дві пожежі. Якими саме ракетами окупанти завдали удару наразі не повідомляється.