Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Внаслідок ракетного обстрілу аеропорту у Дніпрі було поранено одну людину.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 03:00 15 березня збройні сили РФ здійснили черговий цілеспрямований ракетний обстріл міжнародного аеропорту Дніпра.

"Внаслідок обстрілу поранено одну людину", - повідомили у прокуратурі.

На місці наразі події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники вибухотехнічної служби ГУ НП в Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко поінформував, що по аеропорту у Дніпрі ворог здійснив два ракетні удари. Внаслідок цього була зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.

Аеропорт зазнав масштабних руйнувань, тому на відновлення його інфраструктури знадобиться багато часу.