По Нікополю російська армія били з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу.

Російські окупанти вночі вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпопетровської ОВА Валентин Резніченко.

"По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди", - повідомив він.

За даними Резніченка, також зачепило лінію електропередач, внаслідок чого кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

Попередньо, люди не постраждали.

"В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС", - зазначив він.

Крім того, Резніченко зазначив, що у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. "Минулося без жертв та руйнувань", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня окупанти з "Ураганів" обстріляли Широківську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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