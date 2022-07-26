На Дніпропетровщині під час збору врожаю пшениці на ворожій протитранспортній міні підірвався комбайн.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Сьогодні під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався наш аграрій. Комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено", - написав він.
Лукашук наголосив, що ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти аграріїв.
Як повідомляв УНІАН, днями на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.
ДСНС закликала аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку.