Росіяни продовжують чинити терор проти мирного населення, проти аграріїв.

На Дніпропетровщині під час збору врожаю пшениці на ворожій протитранспортній міні підірвався комбайн.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", підірвався наш аграрій. Комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено", - написав він.

Лукашук наголосив, що ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти аграріїв.

Як повідомляв УНІАН, днями на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

ДСНС закликала аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку.

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