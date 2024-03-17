У ГУР запевнили, що усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані.

Інформація, розповсюджена окупантами, про начебто збиття українського вертольота Black Hawk не відповідає дійсності, усі борти знаходяться в робочому стані.

Як запевнили у Головному управлінні розвідки МО України, усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані, їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - зазначають у розвідці.

Сьогодні в Міноборони РФ заявили, що збили біля кордону український вертоліт Мі-8, який намагався наблизитись до села Козинка в Білгородській області. Повідомляється, що борт був уражений ракетою ПЗРК "Верба" у районі Лукашівки Сумської області.

Україна нищить російські борти

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, у лютому Повітряні сили Збройних сил України збили 13 російських літаків. Знищено десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що Україна могла збивати російські літаки за допомогою систем Patriot, які "подорожують", або з гібридних систем - пускова установка Patriot плюс радар від С-300 у рамках проекту FrankenSAM.

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