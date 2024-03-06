Їх придбали США для свого контингенту в Афганістані, а потім передали Україні.

Українські гелікоптери успішно відпрацювали по окупантах на Авдіївському напрямку та покинули поле бою.

Відео роботи розповсюдила 47-а окрема механізована бригада "Маґура". Зазначається, що на кадрах "армійська авіація підтримує піхоту та навалює окупантам".

Відео відзняли бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 47-ої ОМБр. У бригаді кадри назвали унікальними.

Як пише військовий портал Defense Express, на кадрах зафіксований гелікоптер Мі-17 - російський вертоліт, який США раніше купували в РФ для передачі силовим структурам Афганітану. Гелікоптери вивели з країни в серпні 2021 року, а 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден оголосив, що вертольоти передають Україні.

В червні 2022-го з'явилося перше відео бойової роботи Мі-17 на фронті з розпізнавальними знаками ЗСУ. Всього Україна отримала 20 одиниць таких вертолотів від США. Ще чотири вертольоти Мі-17 Україні передала Словаччина. Ці гелікоптери також були закуплені в Росії.

Оборона ЗСУ біля Авдіївки - що повідомлялося

Як писав BILD, українські захисники вибудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Повідомлялося, що з моменту виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти просунулися на відстань до 5 км, захопивши села Степове, Північне, Ласточкине та Водяне.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

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