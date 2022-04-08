Також росіяни обстріляли човен з людьми, є жертви.

Російські окупанти відзначилися черговою жорстокістю щодо мирних українських громадян.

Деталі інцидентів, що сталися неподалік від Кривого Рогу, розповів глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул у відеозверненні.

Перший випадок стався в одному з сіл Херсонської області, нещодавно звільненому від російської окупації. Там зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку.

Інший кричущий інцидент трапився на березі Каховського водосховища в Криворізькому районі. Там окупанти розстріляли з "Градів" човен з людьми, які евакуювалися з окупації.

"У човні було 14 осіб. Троє діток і 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків і жінка загинули відразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні і двоє пропали безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Але розстріляли їх ракетами. Просто за те, що вони хотіли вижити. І це - військовий злочин! І це - Гаазький трибунал", - написав Вілкул.

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що він може дійсно характеризувати російську армію як орків.