Основну роботу по розбору завалів виконано на 90-95%.

Кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю 6 жовтня може зрости до 20 осіб.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, як тривають рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків у Запоріжжі.

"Роботи завершуються. Трошки складніше вийшло, бо там будинкі старі, п’ятидесятих десятих років, кінця сорокових років і відповідно трошки затримались з розбором. Але разом з тим, основну роботу виконано на 90-95%. Кількість загиблих зросте до 20-ти приблизно, ще є одна пересторога і одна людина ще не знайдена додатково. Не будемо говорити в ефірі, не всі цілком знайдені, потім аналіз покаже. Але, скоріш за все, кількість жертв цього жахливого терористичного акту зросте до 20 людей",- акцентував Старух.

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Він додав, що Запорізькою міською радою безпосередньо в місті Запоріжжі утворений штаб, який працює в цілодобовому режимі з постраждалими людьми.

"Опрацьовані всі питання, які виникли. Наразі частині людей надається допомога, які знаходиться в лікарні поранені. З іншими людьми проводиться робота щодо подальшого розміщення і всіх питань, які пов’язані з життєдіяльністю. А також питаннями, що постануть щодо поховання та іншими сумними, пов’язаними з цією ситуацією",- сказав Старух..

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах у Запоріжжі. Було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди.

Повідомлялося про 12 загиблих та 12 госпіталізованих, серед них - дві дитини.

7 жовтня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 14 осіб.

8 жовтня зранку повідомлялося, що за інформацією в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій унаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня загинуло 17 осіб, рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають. Врятовано 21 людину, 12 з них госпіталізовано.

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