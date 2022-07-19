Немає такого населеного пункту на підконтрольній Україні частині Луганської області, які не обстрілювалися з усіх видів озброєння, які є в Росії.

Окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Луганської області тривають запеклі бої. Наразі російська армія постійно кидає резерви в наступ для того, щоб вийти на адміністративні кордони області. Але у двох населених пунктах досі тривають бої й там досі гинуть російські окупанти, Збройні сили України знищують їх техніку.

"Гуманітарна ситуація достатньо важка. Справа в тому, що за чотири з половиною місяці постійних обстрілів не було такого населеного пункту на підконтрольній Україні частині Луганської області, які не обстрілювалися. І обстрілювалися з усіх видів озброєння, які є в Росії", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру Луганщини. Вони зруйнували інфраструктуру водопостачання Попаснянського водоканалу, через що без води залишилось мільйон абонентів.

"З електрикою так само все пробито. Газові магістральні труби зруйновані так само. Вони просто вщент розбиті. Вся газова інфраструктура по містам розбита всередині. Тобто якщо навіть окупанти десь зможуть з боку Росії підвести газ до міст, то всередині міст нічого в них не буде", - сказав Гайдай.

"Я навіть не уявляю, як вони забезпечать певні умови для жителів міст окупованих, щоб вони там не позамерзали зимою", - додав він.

Нагадаємо, у Луганській області два села залишаються підконтрольними українській владі.

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