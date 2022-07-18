Гайдай підкреслив, що російським військам не вдається повністю захопити регіон і це порушує їхні плани.

Російські окупанти хочуть провести "референдум" про приєднання ОРЛО до Росії раніше запланованої дати.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Планували 11 вересня, але можуть раніше: орки готуються до "референдуму" про приєднання до Раші тимчасово окупованої території Луганської області. [...] В окупованих містах загарбники роздають газети з матеріалами про "позитив" рашистського режиму. Окупаційна влада вже створила "штаб" з підготовки псевдовиборів без вибору", – написав він.

Гайдай підкреслив, що російським військам не вдається повністю захопити регіон і це порушує їхні плани.

"По-перше, орки відчувають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до Росії, щоб оголосити загальну мобілізацію, тому вирішили не чекати – і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганської області", – пояснив Гайдай.

Але, за словами Гайдая, радує настрій місцевого населення тимчасово окупованих територій - люди чекають деокупацію: "і в Луганську, і в Алчевську, і в Кадіївці ...у всіх населених пунктах української Луганщини".

Раніше Гайдай повідомляв, що українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автодорогою між Лисичанськом та Бахмутом. На сьогодні на Луганщині два села залишаються підконтрольними ВСУ.

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