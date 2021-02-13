Сьогодні у Полтаві перед будівлею Полтавської облдержадміністрації пройшло прощання із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної бригади 36-річним Олександром Глушком.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, 12 лютого тіло загиблого Олександра Глушка привезли в Полтавську область із зони ООС, де 11 лютого в районі Зайцевого у Донецькій області він отримав смертельне поранення від кулі ворожого снайпера і помер під час евакуації в госпіталь.
Зустрічали загиблого десятки полтавців, організовані Координаційною радою громадських організацій учасників АТО на кордоні Полтавської області та потім супроводили його в автоколоні до Полтави, де у Свято-Успенському кафедральному соборі всю ніч проходив обряд відспівування.
Вранці, о 9:30, в соборі пройшла процедура прощання із загиблим, а потім тіло Глушка для прощання привезли на площу перед Полтавською ОДА, де о 10:30 сотні полтавців вклонилися герою.
Керівники Полтавської ОДА та облради, депутати обласної ради висловили співчуття рідним, друзям, знайомим та побратимам воїна.
Вони заявили, що Олександр Глушко був справжнім патріотом, з честю виконав військовий і громадянський обов'язок, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Після процедури прощання перед ОДА тіло загиблого повезли в село Рунівщина Полтавського району, де його поховають на місцевому кладовищі.
У загиблого залишилися дружина, двоє дітей, а також мама і сестра.
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