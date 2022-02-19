Також за інформацією Денісової, покидати ОРДЛО заборонили мешканцям без російських паспортів.

Омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на партнерські правозахисні організації розповіла про тиск на мешканців ОРДЛО з боку окупантів щодо евакуації в Росію.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Денісової, зараз на окупованій частині Донбасу серед населення спостерігається паніка.

Так, через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій.

"За попередньо сформованими списками планується евакуацію місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць", - розповіла Денісова.

Водночас опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки.

Денісова констатувала, що таке примусове виселення громадян України Росія використовує для нарощування та ескалації збройного конфлікту.

У зв’язку з цим омбудсмен звернулась до мешканців ОРДЛО з проханням не піддаватися на провокації і зберігати спокій.

"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання", - пояснила Денісова.

Вона звернулась також до міжнародної спільноти з закликом відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України, що "може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України".

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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