На Донбасі СММ ОБСЄ продовжує фіксувати розміщене з порушеннями озброєння російсько-окупаційних військ.

На Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщене з порушеннями озброєння російсько-окупаційних військ та встановлені ними мінні загородження.

Як повідомляє штаб операції Об'єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, 19 квітня поблизу населеного пункту Хрустальний виявлено 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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Цього ж дня на аеродромі біля Переможного зафіксовано скупчення військової техніки: 7 "Градів", 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 10 причіпних гаубиць 2А65 "Мста-Б", 5 гаубиць Д-30 "Жаба" та 13 танків (сім – Т-72 та шість – Т-64), які розміщувалися за межами виділених місць зберігання.

Крім того, патрулі СММ ОБСЄ за допомогою безпілотного літального апарату продовжують фіксувати раніше облаштовані та нові мінні загородження збройних формувань РФ в ОРДЛО.

Так, 13 квітня неподалік населеного пункту Олександрівка безпілотник місії вкотре зафіксував 80 протитанкових мін між населеним пунктами Мар’їнка та Кремінець.

Того ж дня на околиці Оленівки вперше зафіксовано 71 протитанкову міну та 3 міни на дорозі до Славного.

У цьому ж районі 16 квітня БПЛА зафіксував ще 65 мін між залізничними коліями, 56 протитанкових мін неподалік у полі та ще 42 міни за 500 м від зазначеного місця.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації дестабілізують обстановку вздовж усієї лінії розмежування та слугують основою для фабрикування провокацій з метою дискредитації Збройних сил України в очах місцевого населення", - наголосила українська сторона СЦКК.

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Автор: Антоніна Доломанжи