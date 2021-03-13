З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму тиші.

На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український боєць.

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

«Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню», - сказано у зведенні.

Читайте такожКравчук розповів, чи можуть санкції РНБО призвести до ескалації конфлікту з Росією

Окупанти вели вогонь поблизу селища Катеринівка, Південного, Старогнатівки, Тарамчука, Пісок, Гнутового, Водяного, Мар’їнки.

Поблизу Південного внаслідок обстрілів один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого — задовільний.

Крім того, внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти проведення збройними формуваннями Російської Федерації інженерних робіт з дообладнання існуючих та створення нових фортифікаційних споруд, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населених пунктів Залізне, Наберене та Водяне загарбники проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі.

Зрив перемир'я: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва