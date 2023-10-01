Російський лейтенант заявив, що хоче долучитися до захисту України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів деталі спецоперації "Бариня". ГУР дізналося багато подробиць про російського лейтенанта Данила Алфьорова та дійшло висновку, що із ним можна вийти на контакт, розповів Юсов в ефірі телемарафону.

"Це виявилося правильним рішенням - лейтенант Алфьоров погодився на співпрацю. Це відповідало його громадянській позиції, попри те що він кадровий російський військовий. Бо раніше він був звільнений з лав армії, а пізніше примусово мобілізований та примушений до підписання контракту", - повідомив представник ГУР.

За його словами, Алфьоров засуджував російську військову агресію та вважав її геноцидною та злочинною. Він хотів не лише здатися у полон, а й долучитися до захисту України від російської агресії. Йому таку можливість нададуть.

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Юсов також назвав росіянина не типовим "орком", бо той любить слухати класичну музику. У Алфьорова в Росії залишилися мати та брат. Розвідник також уточнив, що за 4 місяці операції "Бариня" ГУР вдалося дізнатися багато важливої інформації, за допомогою якої вдалося зберегти життя українських захисників та зруйнувати плани росіян.

Він додав, що зараз бажання російських військовослужбовців здатися у полон зростає. На думку Юсова, такі випадки та операції будуть проводитися й надалі. За даними ГУР, частина з 11 полонених росіян, яких Алфьорову вдалося вмовити здатися у полон, хоче повернутися до Росії та наразі очікує на обмін.

Що відомо про спецоперацію "Бариня"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у результаті спецоперації "Бариня" на український бік перейшов російський лейтенант Данило Алфьоров. Він співпрацював з українськими розвідниками кілька місяців та переконав здатися ще 11 російських військовослужбовців.

Ще раніше українській розвідці в результаті операції тривалістю 6 місяців вдалося переманити на бік України російського пілота. Він переправив на підконтрольну Україні територію військовий гелікоптер.

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