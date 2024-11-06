За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території.

Втрати Росії в Курській області наближаються до 21 тисячі солдатів, з них ліквідовано 7 тис. 905, ще 717 росіян потрапили в полон. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області", - заявив він.

За словами Сирського, за майже три місяці операції станом на 5 листопада втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тис. 842 особи, з них: ліквідовано - 7 тис. 905, поранені - 12 тис. 220, полон - 717.

Відео дня

За той же період, як поінформував головком, знищено 1 тис. 101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

"Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", - наголосив Сирський.

Війська КНДР в Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Рустем Умєров у вівторок, 5 листопада, підтвердив, що українські військові вперше билися з північнокорейськими військами після того, як Пхеньян направив свої сили на допомогу Росії.

За словами Умєрова, відбулися "маломасштабні зіткнення" між силами Києва та північнокорейськими солдатами. Більше деталей він не надав.

Напередодні керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив у понеділок, що північнокорейські військові "вже потрапили під вогонь" на Курщині в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: