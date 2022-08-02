У тимчасово окупованому Лисичанську почали поширюватися інфекції. На вулицях стали з'являтися діти з нездоровою зовнішністю.
Про це УНІАН повідомили жителі міста.
Так, на вулицях зруйнованого міста все частіше стали з'являтися діти з нездоровою зовнішністю. Відмінною особливістю є побілілі губи і набряки тіла.
На думку місцевих жителів, це пов'язано з проблемами через воду. Окупанти зруйнували водогін і не зможуть його відновити. У місті практично немає чистої води. Крім цього, в Лисичанську панує антисанітарія.
У місті стоїть жахливий запах від неприбраних тіл, розбитої каналізації та сміття. За інформацією місцевих жителів, люди змушені споруджувати туалети прямо у дворах багатоповерхівок. Деякі просто збирають нечистоти в пакети і викидають їх на вулиці, які і так усипані сміттям.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські лікарі, які приїжджають в нещодавно окуповані міста Луганської області, працюють там у захисних костюмах. За словами Гайдая, на вулицях лежать трупи, завали не розбирають.