Місцеві жителі вважають, що проблеми пов'язані з відсутністю чистої води і загальною антисанітарією.

У тимчасово окупованому Лисичанську почали поширюватися інфекції. На вулицях стали з'являтися діти з нездоровою зовнішністю.

Про це УНІАН повідомили жителі міста.

Так, на вулицях зруйнованого міста все частіше стали з'являтися діти з нездоровою зовнішністю. Відмінною особливістю є побілілі губи і набряки тіла.

На думку місцевих жителів, це пов'язано з проблемами через воду. Окупанти зруйнували водогін і не зможуть його відновити. У місті практично немає чистої води. Крім цього, в Лисичанську панує антисанітарія.

У місті стоїть жахливий запах від неприбраних тіл, розбитої каналізації та сміття. За інформацією місцевих жителів, люди змушені споруджувати туалети прямо у дворах багатоповерхівок. Деякі просто збирають нечистоти в пакети і викидають їх на вулиці, які і так усипані сміттям.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські лікарі, які приїжджають в нещодавно окуповані міста Луганської області, працюють там у захисних костюмах. За словами Гайдая, на вулицях лежать трупи, завали не розбирають.

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