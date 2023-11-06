Через дії ворожого інформатора жінка, яку він обманув, 116 діб провела в оточенні ворогів.

В Одесі до 15 років тюрми засуджений житель Херсона, який увійшов до складу оперативно-бойової групи ССО ЗСУ, а потім здавав окупантам військових та волонтерів. Українці через це опинилися у полоні.

Про це повідомила прес-служба Малиновського районного суду Одеси. Зазначається, що сьогодні, 6 листопада, колегія суддів ухвалила вирок, яким визнала чоловіка винним у державній зраді.

За даними прес-служби, фігурант прийняв відповідну пропозицію від поки невідомих представників збройних формувань РФ та активно сприяв їм у веденні підривної діяльності проти України. Зокрема, він повідомив ворогу про існування, місце розташування та адресу конспіративних квартир Сил спецоперацій Збройних сил України ЗСУ у Херсоні, а згодом - про схрони зброї та фактичне місце перебування співробітників ССО ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що представник прокуратури просив визнати чоловіка винним та призначити відповідне покарання в межах санкції ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Водночас адвокатка фігуранта в ході судових дебатів наполягала, що винуватість її підзахисного не доведена. Тобто, нібито не встановлено мотив його дій, а "умисел в його діях на державну зраду - не доведено".

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, цей житель Херсона після захоплення ворогом Херсона увійшов до складу оперативно-бойової групи ССО Збройних сил України, куди потрапив за допомогою знайомої волонтерки. Ця жінка не знала, що сприяє зраднику та повністю йому довірилася.

За даними прокуратури, українські військові залучали фігуранта до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Проте, через деякий час він перейшов на бік російських окупантів та запропонував їм свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

"Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також "розкрив" ворогу місця розташування сховищ зі зброєю й боєприпасами", - розповіли у прокуратурі.

Отриману інформацію представники ЗС РФ та ФСБ РФ використали для захоплення у полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами. Крім того, ворожий інформатор злив дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Як уточнили у прокуратурі, це та сама жінка, яка довірилася йому та допомогла попасти до групи ССО ЗСУ. Йдеться про жінку 1971 року народження, яку окупанти схопили та утримували у полоні впродовж 116 діб.

За даними правоохоронців, зрадника (1989 року народження) затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Він перебуває під вартою.

В Одесі затримали екс-журналіста, який знімав для росТБ фейки про Україну

Нагадаємо, в Одесі судитимуть колишнього оператора Одеського державного телебачення, який на замовлення російських пропагандистів знімав постановче відео про мобілізацію у місті. Зокрема, одесит спільно зі своїм приятелем на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН ТВ" створили аудіовізуальний твір з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі. На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановче інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП, де "військком" розповідав, як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

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