Президент заявив, що зупинити війну можна лише демонтажем російських терористичних можливостей.

Сьогоднішнє чергове падіння російської ракети у Молдові підтверджує, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а всьому регіону, тому припинення терору РФ є спільним завданням держав.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Він відзначив, що російський терор знову зачіпає сусідні держави, через що у Молдові почалися перебої з електрикою.

"І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум", - наголосив Зеленський.

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За його словами, коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор.

"Цієї ночі говоритиму про це у своєму звернені до експертної спільноти американського Інституту вивчення війни й до всіх наших друзів у США", - повідомив президент.

Зеленський також наголосив, що сьогоднішньою ракетною атакою Росія "відзначила" чергову річницю підписання Будапештського меморандуму - документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію.

"Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього", - підкреслив Зеленський.

Атака на Україну 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили більш як 60 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо про влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Внаслідок масованого ракетного удару Росії у трьох областях країни були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Також ЗМІ повідомили про падіння російської ракети у Молдові, через що в країні почалися проблеми з енергопостачанням. Національна енергокомпанія Moldelectrica поінформувала про можливі відключення світла.

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