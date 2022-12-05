Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.

Внаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні у понеділок, 5 грудня 2022 року, у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях наразі застосовані екстрені відключення електроенергії.

Як повідомили в ДТЕК, графіки стабілізаційних відключень світла поки не діють.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", – наголосили в компанії.

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Ракетний удар по Україні 5 грудня: ситуація в енергосистемі

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет по об'єктах енергоінфраструктури, а також пов'язані з цим аварійні відключення світла.

Голова уряду Денис Шмигаль наголосив, що енергетична система України функціонує та залишається цілісною після сьогоднішьної масованої ракетної атаки Росії. Він зазначив, що були влучання в енергоооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

В "Укрзалізниці" повідомили, що після російської ракетної атаки на залізниці знеструмлено декілька ділянок, затримуються 11 потягів. Водночас всі вокзали продовжують працювати.

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