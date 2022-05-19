Російські військові можуть лише знімати пропагандистські відео та руйнувати усе, що бачать.

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Рашисти не досягли успіху у будуванні свого "руського миру", вони навіть не змогли платити колаборантам зарплати.

"Здобутки" окупантів Орлов висміяв на своїй сторінці у Telegram.

Як повідомляє мер Енергодара, рашисти, на чолі з Шевчиком, якого ті назначили "головою адміністрації міста", обіцяли зрадникам великі зарплати. Проте вони платять колаборантам дуже мало, не "дотягнули" навіть до середньої за українськими мірками зарплатні.

"Та і ту платять не всім. А за що платити зрадникам зарплату, якщо завдання окупантів за 2 місяці в Енергодарі практично не виконані. Атомна станція як працювала, так і працює в українському сегменті енергетики, її працівники отримують зарплату в гривні. Відповідно в місті ходить гривня і витіснити її буде дуже важко. Всі бюджетні процеси відбуваються згідно з чинним українським законодавством. Це означає, що у колаборантів немає навіть шансу запустити туди руки. А свого бюджету немає, бо чим його наповнювати? Та не так це і цікаво, як наповнювати свої кишені.Приходиться для цього імпровізувати, займаючись рейдерством і грабунками підприємців", - написав Орлов.

Серед інших "здобутків" окупантської влади - парад "побєдобєсія" та пропагандистські відео, які рашисти знімають для звітування перед Москвою.

"І ще, відправлені в Крим огірки з редискою, перефарбовані пам’ятники і стела при в’їзді до міста, побілені "паребрики", ще такі "дрібниці" як масово зачинені аптеки, які спеціально ліквідували для перекупників, що тепер продають ліки з накруткою в 3-4 рази від вартості. Торгівля на землі та з багажників машин - привіт початку 90-х минулого століття, нас туди повернули. Віджаті авто і навіть бізнеси, які люди будували роками та втратили за 2 місяці. Залякування, побиття енергодарців і утримування їх у підвалах. За приблизними оцінками зараз окупанти тримають в заручниках близько 50 мешканців Енергодара", - додав мер міста.

За словами Орлова, зрадники України вже бояться працювати на окупантів. Вони розуміють, що вже скоро їх притягнуть до відповідальності.

"Ті, хто не встиг замазатися сильно, тепер розповідають, що їх оббрехали. Хто вліз по саме горло, вже шукає собі нерухомість в Криму та Донецьку. Які теж рано чи пізно також будуть українськими", - зазначив Орлов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мер Енергодара закликав врятувати його заступника, якого окупанти тримають у полоні 2 місяці.

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