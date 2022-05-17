Окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка ще 19 березня.

Мер Енергодара Дмитро Орлов звернувся до українського військово-політичного керівництва з проханням врятувати його першого заступника Івана Самойдюка, якого російські окупанти тримають у полоні вже 2 місяці.

Про це Орлов написав у Телеграм-каналі. "Вже 60 днів ні у мене, ні у сім'ї Івана Гнатовича немає ніякого зв'язку з ним", - уточнив він.

Орлов зазначив, що Самойдюк у важкий час "самовіддано виконував свої обов'язки, зараз сидить десь у підвалах і його життя залежить від примхи людей зі зброєю".

За словами мера Енергодара, майже щотижня проходять обміни полоненими, але Самойдюк так і залишається в неволі. При цьому він висловив надію, що з ним буде все добре.

"Прошу всі державні служби, що займаються питанням обміну полоненими, докласти всіх можливих і неможливих зусиль для якнайшвидшого його звільнення!", - звернувся Орлов.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в Запорізькій області з початку повномасштабної війни були викрадені сотні людей, серед них політики, журналісти та педагоги. Він також опублікував список з деякими з викрадених, серед яких вказав ім'я Самойдюка. За даними влади, він був викрадений 19 березня.

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