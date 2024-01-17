Рух опору на території держави-агресора набирає обертів.

У Росії невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, події відбулися в районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.

"У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України!" - наголосили у ГУР.

У розвідці також зауважили, що рух опору на території держави-агресора Росії набирає обертів.

На Росії палає: рух опору набирає обертів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у ГУР МОУ зазначили, що в Московській області Росії було паралізовано рух поїздів на двох ділянках через пожежу на залізничних об'єктах.

У розвідці зауважили, що серйозні ускладнення логістики через затримку потягів були спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.

В останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти. Йдеться про релейну шафу поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та релейну шафу поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

У ГУР наголосили, що "вогонь, хаос і параліч на російській залізниці - ще один наслідок російської злочинної війни проти України".

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