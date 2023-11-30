Зокрема, було виведено з ладу залізничні релейні шафи.

В Московській області Російської Федерації паралізовано рух поїздів на двох ділянках через пожежу на залізничних об'єктах.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на території держави-агресора частішають збої в роботі залізниці.

"Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф", - йдеться в повідомленні ГУР у соціальній мережі Facebook.

У зв'язку з цим зазначається, що в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти.

Йдеться про релейну шафу поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та релейну шафу поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

"Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано", - уточнюється у повідомленні.

В ГУР наголосили, що "вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок російської злочинної війни проти України".

Операції СБУ на території Росії - останні новини

Американські аналітики Інституту вивчення війни 12 листопада повідомляли, що Головне управління військової розвідки України було причетне до щонайменше одної з трьох атак, які стались на території Росії 10-11 листопада.

Відомо, що 11 листопада стався вибух на залізничних коліях у Рязанській області, внаслідок чого з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда. Цей вибух мав призвести до ускладнення матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

В ніч на 11 листопада в Росії сталося ще два вибухи: один на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області, а другий - біля Коломни Московської області. Там нібито збитий дрон впав на будівлю ДП "Конструкторське бюро машинобудування", яке займається виготовленням ракет "Кинджал" та "Іскандер".

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