Хоч у Росії кажуть тільки про міцну дружбу окупантів, експерти натякають, що це були тісніші відносини.

В Україні ліквідували двох "мобіків"-друзів, які хизувалися спільними армійським світлинами.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, 22-річний Олексій Мелехов та 27-річний Артем Чупров родом з Верхньотоємського району Архангельської області. Обидвох мобілізували одночасно.

"Парочка "не розлий вода" - двоє друзів, а, може, й більше", - зазначив експерт, коментуючи ліквідацію окупантів.

Мелехова та Чупрова "мінуснули" один за одним - 11 та 14 березня.

"Російські джерела згадують лише дружбу і замовчують те, що явно видно в альбомі Чупрова - це не одна фотографія зі обіймашками разом із Мелеховим", - додав експерт.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Вранці 20 квітня Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України.

З 24 лютого 2022 окупанти втратили в Україні близько 184420 солдат, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу. Крім того, ворог втрати 3667 танків, 7120 бойових броньованих машин та багато іншої техніки.

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