Український народ активно допомагає ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами. Люди жертвують гроші, збирають гуманітарну допомогу і забезпечують міцний тил. А деякі громадяни постачають нашу армію технікою, яку забирають у окупантів. У перші дні вторгнення РФ в Україну в Мережі розлетілося відео, де фермер буксирує на тракторі вкрадений танк. Тепер схожим досягненням відзначився ще один літній чоловік.
Як показано на відео нижче, дідусь викрав у окупантів вантажівку і доставив нашим військовим. Усередині транспорту виявилися додаткові трофеї — зброя і боєприпаси. Деталі викрадення не розголошуються, проте "операція" точно пройшла успішно.
Літній українець удостоївся похвали від бійців ЗСУ. Автор відео заявив: "Дід, ти красень! При Ковпаку [лідер партизанського формування часів Другої світової війни — УНІАН] мабуть служив".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.