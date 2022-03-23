Проти російської армії готовий воювати весь наш народ.

Український народ активно допомагає ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами. Люди жертвують гроші, збирають гуманітарну допомогу і забезпечують міцний тил. А деякі громадяни постачають нашу армію технікою, яку забирають у окупантів. У перші дні вторгнення РФ в Україну в Мережі розлетілося відео, де фермер буксирує на тракторі вкрадений танк. Тепер схожим досягненням відзначився ще один літній чоловік.

Як показано на відео нижче, дідусь викрав у окупантів вантажівку і доставив нашим військовим. Усередині транспорту виявилися додаткові трофеї — зброя і боєприпаси. Деталі викрадення не розголошуються, проте "операція" точно пройшла успішно.

Літній українець удостоївся похвали від бійців ЗСУ. Автор відео заявив: "Дід, ти красень! При Ковпаку [лідер партизанського формування часів Другої світової війни — УНІАН] мабуть служив".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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