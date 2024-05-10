Павлюк: На Росію чекає стратегічний провал, нею не керують 'раціональні уми'

За його словами, росіяни втратили занадто багато людей та технічних засобів, щоб захопити відносно невелику територію.

Наразі загроза з боку Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти більше не можуть здійснювати широкомасштабні наступи на кілька фронтів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist. За його словами, РФ також використовує ракети лише через кілька тижнів після їх виробництва, а не як колись зі своїх величезних запасів.

Натомість українська армія теж стала "значно більшою, ніж була раніше". На думку командувача Сухопутних військ, всі ці фактори можуть призвести до стратегічного провалу ворога.

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"Втратити 400 000 солдатів для захоплення невеликої частини є непропорційним для будь-якого раціонального розуму", - сказав Павлюк, зазначивши, що "Росією не керують раціональні уми".

Війна в Україні - прогноз Павлюка

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Павлюк спрогнозував наступ критичної фази війни в Україні. За його словами, вона розгорнеться в найближчі 2 місяці.

Раніше повідомлялося, що у березні 2024 року про ймовірне настання критичної фази в російсько-українській війні також писав німецький Welt. Газета прогнозувала, що вона може настати до вересня.

При цьому через затримку поставок західної допомоги Україні обіцяли нові територіальні втрати. З хорошого - Welt припускав, що війна може закінчитися цього року.

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