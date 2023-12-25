Артилерія уразила 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси противника.

За минулу добу українська авіація та артилерія гарно відпрацювали по окупантах. Генштаб у своєму вечірньому зведенні розповів про втрати ворога.

Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси противника", - йдеться у зведенні.

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Водночас ворог завдав 1 ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цих атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті - останні новини

Ворог за минулу добу атакував майже по всій лінії фронту, протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Більшість атак була зосереджена на Лиманському та Авдіївському напрямках, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону ЗСУ.

Крім того, ворог не відмовляється від наміру вибити українські сили із плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснивши протягом доби 12 безуспішних штурмових дій та зазнавши значних втрат.

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