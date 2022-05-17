На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські окупанти знову вдалися до обстрілів прикордонних територій на півночі України. Цього разу постраждала Чернігівська область.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні близько 16:40 спостерігачі зафіксували 6 мінометних "приходів" з боку території РФ в напрямку Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Чернігівська область все ще страждає від російських атак. Вчора загарбники завдали удару по селищі Десна. Є жертви та багато поранених.

Як писав УНІАН, на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Раніше Чаус зауважував, що масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".

16 травня голова ОВА анонсував, що на Чернігівщині починають відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.

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