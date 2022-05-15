Російські загарбники продовжують бити по оточеному заводу, використовуючи усі наявні ресурси.

Російські загарбники вперше скинули на "Азовсталь" в Маріуполі фосфорні або запалювальні бомби.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Знову - з неба, моря, землі. Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам)", - зазначив Андрющенко.

За його словами, самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння - близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

"Пекло зійшло на землю. В "Азовсталь". Неймовірно, як тримаються наші захисники", - додав він та опублікував відео з "Азовсталі".

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

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