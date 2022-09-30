Адмірали і генерали США згодні з ідеєю створення нового командування.

Пентагон створить нове командування для допомоги Україні. В оборонному відомстві США вирішили переглянути те, як їхня країна та союзники навчають і оснащують українську армію.

Про це повідомляє The New York Times.

"Пропозиція спростить систему навчання і допомоги, яка була створена на льоту після російського вторгнення в лютому. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде передана під єдине нове командування, що базується в Німеччині, яке очолить високопоставлений генерал США",- зазначає видання.

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Так, генерал Крістофер Каволі, вищий американський офіцер Європи, запропонував міністру оборони Ллойду Остіну змінити систему допомоги Україні. За даними видання, пропозиція була прийнята, а тому тепер помічники Остіна розглядають план створення нового командування і можуть прийняти рішення вже в найближчі тижні.

"Так само, як Пентагон виділив Україні військову допомогу на суму понад 16 мільярдів доларів-поєднання негайних поставок із запасів, а також контрактів на поставку зброї протягом наступних трьох років — нове командування сигналізує про те, що Сполучені Штати очікують загрози з боку. За словами нинішніх і колишніх високопоставлених американських чиновників, такі відносини Росії з Україною та її сусідами збережуться протягом багатьох років", - зазначає видання.

Адмірали і генерали США згодні з ідеєю створення нового командування. Вони вважають, що це дуже доречно і важливо, адже нова система створить офіційну структуру безпеки, якої союзники і партнери зможуть дотримуватися з точки зору передачі свого обладнання та навчання українців.

Допомога США Україні: що відомо

28 вересня Пентагон підтвердив нову допомогу для України, розмір якої складе приблизно 1,1 мільярда доларів. Зазначається, що це буде "багаторічним вкладенням" у критичні важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України. До списку допомоги увійшли HIMARS, антидрони Titan C-UAS і багато іншого.

З лютого допомога США для України склала вже США понад 25 млрд доларів.

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