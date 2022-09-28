У Пентагоні підкреслили, що цей пакет допоможе нам захищати країну від російської агресії.

Пентагон підтвердив нову допомогу для України, розмір якої складе приблизно 1,1 мільярда доларів. Зазначається, що це буде "багаторічним вкладенням" у критичні важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України.

Повний список того, що отримає наша країна, вже з'явився на сайті Пентагон.

Анонсована допомога дасть початок процесу надання Україні пріоритетних можливостей у середньостроковій і довгостроковій перспективі. У Пентагоні підкреслили, що цей пакет допоможе нам захищати країну від російської агресії.

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Що отримає Україна:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і відповідні боєприпаси;

150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

150 тактичних машин для буксирування озброєння;

40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкої техніки;

Два радари для безпілотних літальних апаратів;

20 багатоцільових радарів;

Противобеспилотные повітряні системи;

Тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптику;

Обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Бронежилети та інше Польове спорядження;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

"В цілому з січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько 16,9 млрд доларів допомоги в галузі безпеки. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні близько 19 млрд доларів допомоги в галузі безпеки, а з початку неспровокованого і жорстокого вторгнення Росії — понад 16,2 млрд доларів США. 24 лютого", - додали в Пентагоні.

Зазначається, що Міністерство оборони США продовжує працювати з Україною, щоб задовольнити як її невідкладні, так і довгострокові потреби в допомозі в галузі безпеки.

"Разом з нашими союзниками і партнерами наші спільні зусилля допоможуть Україні продовжувати досягати успіху сьогодні, створюючи міцну міць українських збройних сил для забезпечення подальшої свободи і незалежності українського народу", - заявив Пентагон.

Новий пакет допомоги для України:

У серпні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять комплекси NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України. 16 вересня стало відомо, що перші дві батареї зенітних ракетних комплексу NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців. Про це повідомляв речник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

Однак багатьох цікавило ще й те, коли Україна зможе отримати HIMARS. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Пентагон готується оголосити про новий пакет допомоги, в рамках якого ЗСУ отримають одразу 18 високомобільних артилерійських ракетних систем. Нині ж інформацію про це підтвердили в самому оборонному відомстві.

З лютого допомога США для України склала вже США понад 25 млрд доларів.

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