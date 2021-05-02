На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 1 травня, російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.

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Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. Так, Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій ЗСУ неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Водяного збройні формування РФ застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Зазначається, що постраждалий від обстрілів військовослужбовець госпіталізований, його стан задовільний.

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

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Автор: Дмитро Захаров