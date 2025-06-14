Раніше Україна домовлялася про купівлю інших систем ППО, але цьому завадив напад ХАМАС на Ізраїль.

Україна отримувала сигнал про можливу передачу старих систем Patriot від Ізраїлю, але жодна з них поки не прибула на українську територію. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на питання УНІАН.

За його словами, ще до нападу ХАМАС на Ізраїль була домовленість з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху про передачу відповідних систем ППО.

"Не Patriot, ми з ним домовились, що Україна зможе купити Барак-8, хороші аналоги американським системам. Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Президент розповів, що згодом Україна отримала інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

"Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра", - сказав голова держави.

За словами Зеленського, в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Поки що цю систему на території України не бачили.

"Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", - зауважив президент.

Передача Patriot Україні від Ізраїлю

Як писав УНІАН, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив в інтерв'ю Марічці Довбенко, що Ізраїль все ж передавав зброю Україні, зокрема Patriot – системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

Пізніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Ізраїлю про передачу Києву систем Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: