Йдеться про системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

Попри поширену думку про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва, Ізраїль все ж передавав зброю Україні – зокрема, системи Patriot. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.

"Є система, яку дуже добре знають в Україні, – система Patriot, яка врятувала нас на початку 90-х, коли була перша війна в Персидській затоці. Тоді ми отримали від Сполучених Штатів системи Patriot. І до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але, коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так, це неправда", – наголосив Бродський.

Також він зазначив, що у Ізраїлю існують дуже міцні зв'язки зі США.

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"Ми будували ці зв'язки десятки років, це потребує часу, потребує дуже багато зусиль з боку Ізраїлю. Це потребує бути корисним і для США", – додав посол.

Військова допомога Україні: інші новини

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США відправили на Близький Схід 20 тисяч ракет, які були обіцяні нашій країні ще адміністрацією Джо Байдена. За його словами, ці ракети потрібні для боротьби з російськими "Шахедами".

Тим часом Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю понад 35 мільйонів канадських доларів (або 25,5 мільйона доларів США). Туди увійдуть, зокрема, броньовані машини Coyote та Bison.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна потребує зміцнення і підтримки протиповітряної оборони. У зв'язку з цим він закликав запустити нову багатонаціональну ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони". До неї збираються приєднатися Бельгія, Естонія, Італія, Швеція і Туреччина.

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