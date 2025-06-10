Зазначається, що Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяви посла Бродського.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського про передачу Києву систем Patriot. Про це повідомило видання Ynet, яке зробило відповідний запит до профільного міністерства країни.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", – йдеться у повідомленні.

Ynet зазначає, що Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяви Бродського.

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Російське агентство ТАСС із посиланням на співрозмовника в МЗС Ізраїлю оприлюднило ідентичне повідомлення.

Передача Patriot Україні від Ізраїлю

Як писав УНІАН, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив в інтерв'ю Марічці Довбенко, що Ізраїль все ж передавав зброю Україні – зокрема Patriot. За його словами, є система, яку дуже добре знають в Україні, що врятувала Ізраїль на початку 1990-х, коли була перша війна в Перській затоці.

Він сказав, що тоді країна отримала від Сполучених Штатів Америки системи Patriot й ці системи зараз знаходяться в Україні. Дипломат зауважив, що про цю допомогу не дуже багато говорили, але наголосив, що "коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так, це неправда".

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