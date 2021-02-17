Українська сторона знову перерахувала представникам РФ першочергові заходи, на яких необхідно зосередити зусилля.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук попередив представників Російської Федерації, що українська сторона продовжуватиме консультації, лише якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій, консультації відбуваються в робочому режимі.

"Наша делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів: збереження режиму припинення вогню; безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення утримуваних осіб; розблокування російською стороною роботи КПВВ; забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України і допуск місії МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об’єктів", - наголошується в повідомленні.

Також підкреслюється, що "російська сторона декілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей".

"Проте глава української делегації Леонід Кравчук жорстко нагадав представникам РФ, що: РФ є стороною конфлікту; РФ окуповує Крим та ОРДЛО; РФ є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ. І будь-які консультації будуть продовжені українською стороною лише в разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожМЗС України про Мінський процес щодо Донбасу: "скоріше живий, ніж мертвий"

Разом з тим, Кравчук запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте", а в разі відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій – і гуманітарних вантажів на територію окупованих районів.

"Чекаємо відповідної реакції російської сторони", - йдеться в повідомленні.

Переговори щодо Донбасу в Мінську: що відомо

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко