Росіяни, зокрема, вимагали, щоб Україна відмовилася від своєї оборонної промисловості.

Російська делегація на переговорах у Стамбулі висунула одразу кілька нереалістичних вимог Україні. Однією з них було демонтування оборонної промисловості нашої країни. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Мединський (голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський - УНІАН) зачитав вимоги з картки. Вони вважають, що Україна має відмовитися навіть від тих територій, які Росія поки що не окупує... Вони також хочуть позбавити нас суверенітету, щоб ми відмовилися від участі в будь-яких військових альянсах", - поділився він у розмові з журналістами.

Подоляк додав, що росіяни зажадали, щоб Україна відмовилася від своєї оборонної промисловості та не отримувала жодної зброї від країн Заходу. Він підкреслив, що російська делегація повторювала вимоги, які було неможливо виконати.

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Радник голови ОП вважає, що переговори в Стамбулі були імітацією, оскільки російський диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти війну. Він зазначив, що росіяни поводилися зухвало і грубо, як і на переговорах у березні 2022 року.

"Вони оголошують одне, а потім пропонують зовсім інше. Вони намагаються образити своїх співрозмовників на протилежному боці... І поводяться так, ніби війна почалася вчора. Це класична російська дипломатія", - заявив Подоляк.

Переговори у Стамбулі - важливі новини

Раніше в Clash Report повідомляли, які вимоги були озвучені Україні головою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах у Стамбулі. Зокрема, Москва хоче, щоб Україна стала нейтральною країною - жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Також росіяни зажадали, щоб Україна погодилася на взаємну відмову від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що під час переговорів у Стамбулі обговорювали особисту зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Голова російської переговорної групи Володимир Мединський у коментарі для росЗМІ заявив, що Україна ініціювала зустріч лідерів двох держав, тому Москва "взяла це до відома".

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