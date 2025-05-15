Україна готова обговорювати окуповані території, але не в тому ключі, який має на увазі Росія.

Україна ніколи не визнає юридично частиною Росії ті території, які тимчасово перебувають під російською окупацією, зокрема і Крим. Про це президент України Володимир Зеленський наголосив на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Глава держави зауважив, що переговорна позиція України фактично відображена у нашій Конституції.

"Крим - це частина нашої держави. Туреччина, слава богу, підтримує цю позицію. Розуміє це. Підтримує Статут ООН. Підтримує, що Крим - це Україна, Крим - це український півострів. Сам президент Ердоган завжди починає зі мною розмову, коли ми з ним говоримо про питання України і територіальної цілісності, він завжди говорить: "Я тобі ще раз підтверджую, я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території, не визнаємо російськими. Півострів Крим є українським". І він завжди це підтримує", - додав Зеленський.

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Президент України відзначив, що такої позиції дотримується більшість світу. Сама ж Україна тим паче не планує обговорювати статус власних територій під час переговорів про мир з Росією.

"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушувати нашу Конституцію. Що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, які гуманітарні кризи на тій чи іншій частині наших тимчасово окупованих територій - так, ми готові, ми хочемо, нам це потрібно обговорити. Є багато деталей. Але, при всіх обговореннях - я це підкреслюю, і це моя непохитна позиція, юридична - ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території, не визнаємо російськими. Це - українська земля", - наголосив Зеленський.

Росія вимагає українські території

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація, яка не припиняє вести проти України загарбницьку війну, вимагає від України значних територіальних поступок, у тому числі тих територій, які Росії не вдалося окупувати. Йдеться про п'ять регіонів України - усю Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області і Автономну республіку Крим.

Аналітики зазначають, що попри формальні заяви про готовність до миру, Володимир Путін не змінив свого початкового бажання знищити Україну як незалежну державу. Тож у будь-яких можливих переговорах він вимагатиме капітуляції Києва.

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