Арестович нагадав, що Росія вимагає від України прямих переговорів з бойовиками.

Нове загострення на Донбасі - неминуче, оскільки Кремль не залишить спроб продавати Україну силою.

Про це заявив спікер української делегації в Мінській ТКГ Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

"Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути цієї весни, ближче до літа", - сказав він.

Кремль, за його словами, поки не домігся свого на сході України.

"А неминуче - пам'ятаєте, як все починалося? Були голоси, що президент і його команда здадуть все Кремлю. Минуло півтора року, не здали нічого", - сказав він. При цьому Арестович заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу йдуть дуже мляво.

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Він додав, що РФ ставить все в залежність від політичних зрушень, а головною умовою робить переговори з представниками терористів.

"Але я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті. Сценаріїв багато, починаючи з того, що вони інтенсифікують вплив, щоб були загиблі, і нестійка частина суспільства починала тиснути на керівництво", - сказав він.

Арестович вважає, що Росія вже прийняла рішення щодо Донбасу.

"Цей вибір однозначно на загострення. Ми знаємо всі засоби, які вони використовували за 6 років, треба придумувати щось нове", - сказав він.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Останні дні ситуація в районі ООС загострилася: бойовики посилено стріляють по позиціях ЗСУ, також ведуть вогонь ворожі снайпери.

Тільки за вчора на фронті загинули троє українських бійців, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Загибель військових на Донбасі розслідує ДБР.

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Автор: Юрій Годован