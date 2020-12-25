Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів, постраждалих, на щастя, немає.

Під обстріл з мінометів калібру 120 мм, який здійснили сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі, потрапив приватний сектор населеного пункту Водяне.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Незважаючи на введений режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Сьогодні, 25 грудня, окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як розповів в оприлюдненому відео господар, під час обстрілу родина ховалася в підвалі, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та інші споруди на території ділянки.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв УНІАН, від початку поточної доби неподалік Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши 12 та 8 мін відповідно. Також окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Автор: Юлія Петриченко