Бойовики продовжують порушувати перемир&#039;я / фото REUTERS

Сьогодні окупанти на Донбасі вже двічі порушили режим тиші.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

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На Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів, а на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки.

"Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає", - повідомили у МОУ.

Перемир'я на Донбасі

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Автор: Тетяна Поляковська