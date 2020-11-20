Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Сьогодні окупанти на Донбасі вже двічі порушили режим тиші.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

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На Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів, а на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки.

"Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає", - повідомили у МОУ.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.

30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

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Автор: Тетяна Поляковська